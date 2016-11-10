محسن رضایی
۲۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۰

سید روح الله موسوی

تشییع ده شهید مدافع حرم حضرت زینب سلام الله علیها در قم

تشییع شهدای مدافع حرم حضرت زینب سلام الله علیها از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم حضرت معصومه روی دوش مردم قم تشییع شدند و نماز بر پیکر مطهر شهدا توسط آیت الله نوری همدانی از مراجع انجام شد . 

اسامی این شهدا که از تیپ های فاطمیون و زینبون بودند به این شرح است :  شهید "نوروز علی احدی" از رزمندگان لشکر فاطمیون و پیکرهای شهیدان "مذمل حسین"، "گوهر حسین"، "انتظار حسین"، "واجد حسین"، "امتیاز حسین"، "سید امجد حسین"، "دلاور حسین"، "شعبان حسین" و "شاهد" از رزمندگان تیپ زینبیون .

لشکر فاطمیون گروهی متشکل از مهاجرین افغانستانی می باشد که رزمندگانش از چند سال پیش با تروریست های تکفیری در مناطق مختلف سوریه می جنگند.

تیپ زینبیون هم گروهی متشکل از رزمندگان پاکستانی مدافع حرم است و رزمندگان این تیپ طی سال های اخیر در استان حلب سوریه با تروریست های تکفیری به نبرد پرداختند.

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