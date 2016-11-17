برترین تصاویر جهان در ۲۷ آبان ۹۵

تصاویر روز را با نمایشگاه هوایی در کیش آغاز می کنیم؛ در ادامه تصاویری از اعتراض مردم یونان به سفر اوباما، موکب امام رضا در مسیر نجف به کربلا و نمایشگاه هنرهای زیبا در آلمان خواهید دید.

هشتمین نمایشگاه بین المللی هوایی کیش (AFP) موکب امام رضا (ع) در مسیر نجف به کربلا (mehrnews) تمرین نیروهای نظامی پاکستان (Reuters) اعتراض مردم یونان به سفر باراک اوباما به آتن (Getty) اسم ترامپ بعد از درخواست مستاجران از یک مجتمع مسکونی در نیویورک پایین آمد. (AP) انفجار خودرو بمب گذاری شده در محل درگیری نیروهای عراق و داعش در موصل (AP) اثر هنری با عنوان «سر بی‌نهایت» در نمایشگاه هنرهای زیبای کلن آلمان (Reuters) بازدید دانش آموزان از باغ وحشی در سنگاپور (EPA) اعتراض کارمندان دولتی برزیل در ریو دو ژانیرو (REUTERS) کودکان پاکستانی یک روز قبل از جشن روز دانش آموز داخل مدرسه ای در پیشاور (EPA) تصویری از گوزن قرمز در طبیعت اسکاتلند (Getty ) فروش تربچه در یک بازار سبزیجات هند (Reuters) جشنواره آتش بازی در میانمار (Getty) جدل ببرها برای شکار خروس در باغ وحش چین (ZUMA ) جشنواره بین المللی اسب های اصیل اسپانیا (Reuters)