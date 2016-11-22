برترین تصاویر جهان در ۲ آذر ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون حمله انتحاری در مسجدی در کابل، حراج آثار هنری در انگلیس، مبارزان مسیحی در جبهه موصل عراق، و تصادف زنجیره ای 37 خودرو در چین خواهید دید.

نوزاد زرافه در باغ وحش آمستردام هلند (EPA) تمیز کردن مجسمه های برنزی در حراج‌خانه آثار هنری در لندن (EPA) صندل یکی از قربانیان حمله انتحاری در مسجد «باقرالعلوم» در کابل افغانستان (AP) یکی از مبارزان مسیحی در خط مقدم نبرد با داعش در موصل (Reuters) عکس هوایی تصادف زنجیره ای ۳۷ خودرو در چین (Xinhua) فروشنده هندی در بازار عمده فروشی پیاز به انتظار مشتریان نشسته است. (Reuters) قایقرانی با لباس بابانوئل در دمای منفی ۲۱ درجه سانتیگراد سیبری (Reuters) مردی در حال جا به جایی سبدهای نان در قاهره پایتخت مصر (AP) بستری شدن مجروحان بعد از حمله انتحاری در بیمارستانی در کابل (REUTERS) یک فروشگاه اسباب بازی فروشی در فلسطین (theguardian) بازی کردن کودکان ژاپن با برگ های زرد پائیزی در توکیو (AP) وقوع سیل در بریستول انگلیس (theguardian) چیدمان کفش های قرمز در اعتراض به خشونت علیه زنان در بارسلونا اسپانیا (AP) کودکان هائیتی در محل آتش سوزی یک بازار در حومه «پورتوپرنس» (AP) یک شرکت تولید ماسک در «سایتاما» ژاپن صورتک های بسیاری از رئیس جمهور جدید آمریکا تولید کرده است. (Reuters) لمس کردن شمشیر و سپر روی یک اسب نمادین در مراسم اربعین حسینی پاکستان (Reuters) چشم انداز پاییزی شهرستان جینچوان چین (Xinhua)