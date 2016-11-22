کاریکاتورهای امروز را با موضوعات پیرامون جنایت های جنگی رژیم صهیونیستی، نگرانی برای تغییرات آب و هوایی کره زمین، عدم تغییر سیاست های آمریکا و احیای کلانشهر ها با درختکاری خواهید دید.

ظهور گوشی های هوشمند موجب مرگ کتابخوانی شده است. جنایت های جنگی رژیم صهیونیستی اگر به بحث تغییرات آب و هوایی توجه کافی نشود؛ روزی کره زمین به مکانی نامناسب برای زندگی بشر تبدیل خواهد شد. ازدحام متروها در شهر های پرجمعیت کاهش محبوبیت دموکرات ها در بخش مرکزی آمریکا بازی های آنلاین بحرانی جدید در تربیت کودکان احیای کلانشهر ها با درختکاری و توسعه فضای سبز سیاست های کشور آمریکا با تغییر رئیس جمهور آن عوض نمی شود. اعتیاد به اینترنت و شبکه های مجازی، مسئله بسیاری از مردم جهان