برترین تصاویر جهان در ۱۴ آذر ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون کودکان آواره عراق و سوریه، رقابت های جهانی اسکی در آلمان، پیاده روی مردم لندن با لباس بابانوئل و ی مسابقات بین المللی سوپر کراس در سوئیس خواهید دید.

پسر عراقی اهل موصل در اردوگاه آوارگان «حسن شام» (AFP) مرغ خاکستری ایستاده روی یک پا، عکس برگزیده «NATIONAL GEOGRAPHIC» رقابت های جهانی اسکی در آلمان (AFP) بازی کردن کودکان آواره در سوریه (AP) مسابقه فوتبال لیگ A در ورزشگاه کوپر استرالیا (Getty) پیاده روی مردم لندن با لباس بابانوئل (Reuters) ادای احترام به قربانیان حادثه هواپیما در ورزشگاه آرنا برزیل (Reuters) برگزاری مسابقات بین المللی سوپر کراس در ژنو سوئیس (EPA) ورود مهاجران به ساحل مالاگا در اسپانیا (Reuters) گلبرگی روی مژه های فیل وحشی آسیایی در هند (AP) مردم سئول پایتخت کره جنوبی خواستار برکناری رئیس جمهور این کشور شدند. (Reuters)