فاطمه عابدی
۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۳

فاطمه عابدی

زمستان در باغچه های نقشه کشان و رفوگران فرش اراک

بازار فرش اراک میزبان هنرمندان بزرگی بوده است. نقشه کشان این خطه برای حدود دو قرن؛ باغچه هایی از گل را می پروراندند و روفوگرهایش گلهای شکسته این باغچه ها را مرمت میکردند. اما امروز در بازار تاریخی بزرگی مانند بازار اراک که زمانی فرش دستبافتش زبانزد جهانیان بوده و هویت ملی ایران محسوب میشود؛ به زحمت میتوان تعداد انگشت شماری ازهنرمندان نقشه کش و روفوگر را پیدا کرد.  به قول هنرمندان این هنر و صنعت، تعداد زیادی از کاروانسراهای بازار بزرگ اراک مختص استادان نقشه کش و روفوگری بوده که هرکدام  حدودا ۱۰ الی ۱۵ شاگرد داشتند و همه آنها مشغول به کار بوده اند و این کار درآمد خوبی برایشان داشته است. ولی سرمای رکود بازار صادرات و خرید و فروش و تولید فرش استان مرکزی به گونه ای رقم خورده است که این تعداد کم هنرمندان نیز از عایدیشان ناراضی هستن و دلایل آن را مسایل مختلفی میدانند. تنها مزایایی که از آن بهره مند هستند همان بیمه ای است که سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی با پرداخت نیمی از حق بیمه برایشان بوجود آورده است.   حالا تنها دلخوشی این هنرمندان همان لوح ها وتقدیر نامه هایی است که به دیوار زده اند و علیرغم سرمای رکود هنر فرش دستباف؛ هنرمندان هرروز صبح به دکان هایشان می آیند تا باز هم چراغ این هنر روشن بماند.

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