برترین تصاویر جهان ۲۲ آذر ۹۵

تصاویر امروز را با غروب آفتاب در ساحل غزه آغاز میکنیم؛ در ادامه تصاویری از تجمع مردم ترکیه، انفجار بمب در کلیسای جامع قاهره مصر، جشن میلاد حضرت محمد (ص) در لیبی خواهید دید.
تفریح مردم فلسطین کنار ساحل غزه (AFP)
تجمع مردم ترکیه بعد از انفجار دو بمب در استانبول (AFP)
سربازان عراقی در نبرد موصل (REUTERS)
بازدید رئیس جمهور فرانسه از مدل ساخته شده نقاشی های غار «لاسکو» (Reuters)
بمبگذاری در کلیسای جامع «قبطی» در قاهره مصر (Reuters)
جشن میلاد پیامبر اسلام در لیبی (Reuters)
یک موتورسوار با سگ خود از کنار محل انفجار استانبول عبور میکند. (Reuters)
تلاش آتشنشانان برای خاموش کردن جنگلهای بوسنی (AP)
مسابقات محلی سورتمه رانی در روسیه (Reuters)
مردم اسکاتلند با نزدیک شدن به کریسمس در رویداد همگانی دو ماراتن شرکت کردند. (Getty )
عبور تله کابین از روبروی ماه در لندن (Reuters)
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