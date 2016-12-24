محمد حسین مهیمنی
۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۶

محمد مهیمنی

مشاغل کاذب، حقوق شهروندی

هر جوانی تلاش می کند تا کاری پیدا کند تا از رهگذر آن هم گذاران معاش کرده باشد و هم برای اطرافیان و جامعه اش سودبخش به نظر برسد. از سوی دیگر، روش معیشت و نوع شغل شهروندان در سیمای شهر تاثیر بسزایی می گذارد. تعمیق روزانه رکود عده بسیاری را به کارهایی کاذب واداشته است و دستفروشی از جمله این کارهاست. دستفروش از هر محلی برای فروش محصولش استفاده می کند، مترو و چهارراه و ایستگاه اتوبوس و کنار پیاده روها برای او فرقی ندارد و به همه به چشم محل کسب نگاه میکند. 

این شهروندان، مطالبه حقوق شهروندیشان چندان پیچیده نیست و نیازی هم به رونمایی از منشور ندارند. آنها برای مفید بودن تلاش میکنند، برای خیر رساندن به خود و خانواده و جامعه شان می دوند و دغدغه روزی حلال دارند. اگر زمینه استفاده از استعدادهای این جوانان فراهم شود و بازار کسب و کار رونق پیدا کند، هیچ کدام از این افراد روز خود را بر سر چهارراه ها به شب نمی رسانند. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha