محسن رضایی
۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۵

آریان نصرالهی

دار فروشان

بازار چوب فروشی و تیرچه های داری با وجود پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساخت و ساز، همچنان در استان کردستان داغ است و مردم برای ساخت و ساز و وسایل روزمره دیگر از تیرچه های داری استفاده می کنند. بیشترین استفاده را در میان چوبها درخت چنار دارد. این چوبها از روستاها و شهرهای اطراف سنندج به این محل آورده و در آنجا دارها تمیز و در قطعهای مختلف با توجه به کارایی مورد نظر برش داده می شوند. در خروجی شهر سنندج به سمت سقز(منطقه فیض آباد) بازار دارفروشان را می توان مشاهده کرد.

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