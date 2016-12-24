دار فروشان

بازار چوب فروشی و تیرچه های داری با وجود پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساخت و ساز، همچنان در استان کردستان داغ است و مردم برای ساخت و ساز و وسایل روزمره دیگر از تیرچه های داری استفاده می کنند. بیشترین استفاده را در میان چوبها درخت چنار دارد. این چوبها از روستاها و شهرهای اطراف سنندج به این محل آورده و در آنجا دارها تمیز و در قطعهای مختلف با توجه به کارایی مورد نظر برش داده می شوند. در خروجی شهر سنندج به سمت سقز(منطقه فیض آباد) بازار دارفروشان را می توان مشاهده کرد.