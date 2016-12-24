برترین تصاویر جهان در ۴ دی ۹۵

تصاویر امروز را با جشن کریسمس در کشور های مختلف، دستگیری دو هواپیما ربا در مالت، مجسمه گالیور در هند و آماده باش نیروهای نظامی در اروپا خواهید دید.

بازی موش‌های صحرایی با آدم برفی ها در سرمای منفی ۱۵ درجه سانتیگراد روسیه (ZUMA ) گروه کر در حال خواندن سرودهای جشن میلاد مسیح (ع) در بوستون آمریکا (csmonitor) زن روسی در حال چت ویدئویی در بازار کریسمس میدان سرخ مسکو (AP) تزئینات به مناسبت جشن کریسمس در فیلیپین (AP) نمایش اسکیت کودکان همزمان با جشن کریسمس یک مرکز خرید در پکن چین (AP) درخت کریسمس ساخته شده از پوکه مهمات در سوریه (Reuters) گشت سربازان ایتالیایی کنار کلیسای جامع گوتیک در میلان (AP) نورپردازی به مناسبت جشن کریسمس در سنگاپور (AP) هواپیمای لیبایی ربوده شده در فرودگاه مالت فرود آمد و هواپیمارباها توسط نیروهای نظامی دستگیر شدند. (Reuters) بازی کودکان کنار مجسمه تکمیل نشده «گالیور» در روستایی در هند (AFP) شادی سربازان سوریه از پیروزی و تسلط کامل بر حلب (AFP ) گشت پلیس فرانسه کنار بازار کریسمس در شهر «تور» مه غلیظ صبحگاهی در هند (AP) دختر سیاهپوست در حاشیه مراسم میلاد حضرت مسیح در آمریکا (csmonitor) دو برادر ویتنامی رکورد جدیدی از بالارفتن از پله ها در گینس به ثبت رساندند. (AFP)