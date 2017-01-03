در حالی روز گذشته پروژه مسکن مهر با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی متوقف شد، که برخی از پروژه‌های این مجموعه با مشکلات جدی دست به گریبان هستند. از جمله این پروژه‌ها، مجموعه ۱۲ هزار واحدی مسکن مهر ماهدشت است. این مجموعه از بسیاری از امکانات ابتدایی رفاهی محروم است. نبود مامورین بهداشت شهرداری، فضای بازی، دبیرستان، آتش‌نشانی و اورژانس، زندگی در این واحدها را سخت کرده است. در تمام این مجموعه تنها یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه پیش بینی شده است. مشکلات این مجموعه به همینجا ختم نمی شود. برخی از واحدهای این مجموعه هنوز تحویل متقاضیان نشده است و از همه عجیب تر اینکه خیابان ها و کوچه نامگذاری هم نشده اند! و همه اینها در حالی است که آثار و نشانه های فرسودگی در برخی ساختمان ها نمایان شده است و علی رغم عمر کوتاه این پروژه، ترک ها به ساختمان ها هجوم برده اند.