۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۴

برترین تصاویر جهان در ۱۹ دی ۹۵

رونالدو با توپ های طلای خود عکس گرفت. (AFP)

پیاده روی مردم داخل پارک مرکزی نیویورک (Reuters)

مسابقه بین المللی سورتمه رانی در اتریش (AP)

عبور بزها از مزرعه خردل در هند (AFP )

جام جهانی اسکی زنان در اسلوونی (AFP ) 

شکاف های عمیق ایجاد شده روی کوه های غول پیکر یخی قطب جنوب (Nasa)

طلوع آفتاب پشت ساختمان کلیسا در بلاروس (AP)

تجمع یخ های شکسته کنار ساحل دریاچه ای در مجارستان (EPA)

حرکت واگن برقی در هوای برفی استانبول (Reuters) 

مسابقه دو در  هوای منفی 24 درجه سانتیگراد روسیه (Reuters)

افسران عراقی عملیات مبارزه با گروه تروریستی داعش را برنامه ریزی می‌کنند. (Reuters)

ماهیگیران بنگلادشی حین کار در داکا (Reuters)

غذا دادن به مرغان دریایی در استانبول ترکیه (EPA) 

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