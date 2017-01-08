ثریا، ۲۴ ساله است. در چهار ماهگی دچار تشنج شد و از آن زمان به بعد شرایطش تغییر کرد. ثریا به انحراف شدید ستون فقرات مبتلا است. برای درمان مشکل دست هایش هم نیاز به شش میلیون تومان دارد اما توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند. مادر ثریا، سرپرستی خانواده را بر عهده دارد و علاوه بر ثریا و پسرش که قهرمان اسکیت است، از مادر خود نیز پرستاری می کند. خانواده ثریا ساکن مسکن مهر نظرآباد استان البرز هستند و زیر نظر بهزیستی جهانشهر. کمک بهزیستی به این خانواده محدود به پرداخت ماهیانه ۵۳ هزار تومان است و از دادن امکانات بهداشتی دیگری مانند پوشک و توالت فرنگی و صندلی چرخدار، خبری نیست.

ثریا دوره های کاردرمانی و گفتاردرمانی را طی کرده است. از دوسال قبل در یک آموزشگاه کودکان استثنایی به یادگیری قرآن و نقاشی و قالی بافی و گلیم بافی مشغول شد. اما حتی آموزشگاه هم بخاطر معلولیت جسمی او از یاددادن قالی بافی خودداری کرد. این محدودیت مانع پیگیری علاقه شخصی ثریا نشد. مادر ثریا و مربی قالی بافی اش، دار قالی بافی ثریا را در خانه بر پا کردند. ثریا با یک انگشت نخ را رد میکند و با دهان آن را بیرون می‌کشد و با همان انگشت گره ها را می کوبد. ثریا تا حالا، سه قالی کوچک بافته است.