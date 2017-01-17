برترین تصاویر جهان در ۲۸ دی ۹۵

تصاویر امروز را با منظره برفی در آلمان آغاز میکنیم؛ در ادامه تصاویری از مسابقه تیراندازی سنتی در ژاپن، سقوط هواپیما در قرقیزستان و مسابقات تنیس آزاد استرالیا خواهید دید.
عکس هوایی از منظره برفی در آلمان (Getty )
رویداد سنتی تیراندازی با کمان در کیوتو ژآپن (Reuters)
ایستگاه قطار پر ازدحام در بنگلادش (Barcroft )
بقایای هواپیمای سقوط کرده در قرقیزستان (Reuters)
شرکت «اندی موری» از بریتانیا در مسابقات تنیس آزاد استرالیا (EPA)
عکس هوایی از پارکینک ماشین در چین (VCG )
عکاسی از خانه روستایی نزدیک «پریشتینا» کوزوو (Reuters)
شکار جالب یک موش در بلاروس (Reuters)
نورپردازی داخل پارکی در فرانکفورت آلمان (AP)
زنان کشمیری تشییع جنازه یکی از معترضان را تماشا میکنند. (AP)
چیدمان هنری اثر گروه ژاپنی در تایپه تایوان نصب شد. (Reuters)
پیاده روی صبحگاهی نزدیک «استراسبورگ» فرانسه (Reuters)
پرواز جغد در هوای زمستانی بلاروس (Reuters)
چوپان آلمانی با گله گوسفند خود (dpa)
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