‌بررسی‌های موسسه تحقیقات قطبی «اسکات» از کمبریج نشانگر آن است که حجم یخ قطب شمال به سرعت در حال کاهش است. دریاچه های عمیق آبی که در قطب شمال ایجاد شده اند بیش از اینکه منظره زیبایی داشته باشند، انسان را از تشدید بحران گرمای زمین به وحشت می‌اندازند. یخ ها با خرد و پراکنده شدن روی سطح آب با سرعت بیشتری ذوب می‌شوند.

تصاویری که مشاهده می کنید از داخل یک هلیکوپتر حامل محققان در آسمان قطب شمال ثبت شده است. (theguardian)

