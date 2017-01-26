موزه شهدا در ‌سال ۱۳۵۹ در تهران با هدف حفظ و ترویج دستاوردهای معنوی فرهنگ ایثار و شهادت در قالب هنرهای تجسمی شروع به کار نمود و گنجینه با ارزشی از آثار را در زمینه‌های خطاطی، نقاشی، تذهیب و مینیاتور در خود جای داد. این مجموعه با انتقال به ساختمان خیابان طالقانی و جمع آوری اسناد و آثار به جای مانده از شهدا در پنجم مهرماه سال ۱۳۷۵ به صورت رسمی افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز نمود. در این موزه خاطرات، عکس ها، لوازم، نشانه ها، نوشته ها و آثار شهدایی به نمایش گذاشته شده است که در نیم قرن اخیر از دوران مبارزات منتهی به انقلاب اسلامی و دوران هشت ساله دفاع مقدس برگ های زرینی به تاریخ فرهنگ و نظام اسلامی افزوده اند. این مجموعه در حال حاضر با بخش های مختلفی از جمله گالری هنری، آمفی تئاتر، سالن های نمایش آثار، آرشیو (اسناد، البسه، هنری) و کارگاه مرمت آثار در حال فعالیت می باشد و با داشتن بیش از ۱۲۰۰۰ اثر از مجموع ۱۳۵۰ شهید در بخش های مختلف پذیرای اقشار مختلف بازدیدکنندگان داخل و خارج از کشور است.