فرشته های کوچک یک شهید

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۴
می شود کودک ۵ ساله را قانع که؛ «پدر شهید شده است؟». با چه زبانی باید برایش توضیح داد که پدر به خانه برنمیگردد. اتفاقی که سالها در دهه شصت در خانه هزاران شهیدایرانی افتاد و مادرانی که سعی کردند با استدلالهایی کودکانه، فرزندان خردسالشان را قانع کنند که؛ منتظر بابا نباشد. بابا آنها را میبیند اما نمیتواند دوباره به خانه بازگردد. هشت سال دفاع مقدس تمام شد اما داستان مقاومت و شهادت به راه خود ادامه داد تا امروز و قصه مهاجرت مدافعان حرم ... شهید مرتضی مسیب زاده خرداد ماه امسال در سوریه به دست تروریستها و تکفیریها به شهادت رسید.«نازنین فاطمه» و «نازنین زهرا»؛ یادگار و دو کوثر جاری در زمان به نام بلند پدرشهیدشان هستند.
نظر شما