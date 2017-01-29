برترین تصاویر جهان در ۱۰ بهمن ۹۵

تصاویر امروز را با آتش‌سوزی چاه نفت در موصل آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از ممنوعیت ورود شهروندان کشورهای مسلمان به آمریکا، شنا داخل آب های سرد در انگلیس و مراسم سال نو در چین خواهید دید.

عکس گرفتن با آتش سوزی چاه نفت در موصل (Reuters) مسابقات قهرمانی شنا در آب سرد در انگلیس (Reuters) تعداد مردم محروم اتیوپی به ۵ میلیون نفر می‌رسد. (AP) بارش برف روی درختان سیب در لبنان (Reuters) یکی از تماشاچیان در حاشیه مسابقه جام ملت های آفریقا بین تیم های بورکینافاسو و تونس (AFP) منظره زمستانی در فلسطین (AP) اعتراض مردم آمریکا به بازداشت دو پناهنده عراقی در فرودگاه نیویورک (AP) پسر هندی شتر های خود را به نمایشگاه راجستان می‌برد. (Reuters) نمایش باستانی به مناسبت مراسم سال نو در چین (Reuters) صحبت تلفنی ترامپ با مرکل در واشنگتن (Reuters) فروش چای در بازار جنوب موصل (Reuters) مهاجران آفریقایی داخل قایق نجات در دریای مدیترانه (Reuters) تماشای پنگوئن ها داخل باغ وحشی در زوریخ سوئیس (Reuters)