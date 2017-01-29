بازارچه خیریه به یاد آتش نشانان فداکار ایرانی در توکیو

بازارچه خیریه سفارت جمهوری اسلامی ایران که هر سال در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در توکیو برگزار می شود، روز یکشنبه دهم بهمن ماه، با یاد آتش نشانان فداکار حادثه ساختمان پلاسکو برگزار شد و مورد استقبال مردم توکیو قرار گرفت.

این بازارچه خیریه به همت همسران دیپلماتهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن و با مشارکت انجمن صمیمی (بانوان ژاپنی دارای همسر ایرانی) و جمعی از تجار و بازرگانان ایرانی مقیم، برپا و در آن فضایی جهت آشنایی بیشتر ژاپنی ها با فرهنگ ایران فراهم شد. در این مراسم تعدادی از دیپلماتهای کشورهای خارجی باتفاق همسران خود حضور یافتند.

در غرفه های بازارچه خیریه امسال، اقلام فرهنگی و هنری، صنایع دستی کشورمان نظیر فرش، گلیم، گبه، سفره های قلمکاری و ظروف شیشه ای، لباس محلی و پارچه، غذاها و شیرینی های سنتی و محلی ایران همراه با محصولات شرکتهای وارد کننده گلاب، انار و خاویار ایران در معرض بازدید و خرید شرکت کنندگان قرار گرفته بود.

بخش ارایه غذاهای ایرانی این بازارچه، مورد توجه بیشتر ژاپنی های بازدید کننده قرار گرفت.

بازارچه خیریه سال ۱۳۹۵ به منظور ادای احترام، با تصاویری از فداکاری آتش نشانان ایرانی در حادثه ساختمان پلاسکو همراه بود. خانم نظرآهاری، همسر سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن و مدیر این بازارچه در این باره گفت: خوشبختانه استقبال از بازارچه امسال بسیار خوب بود. وی افزود: عواید حاصل از بازارچه صرف حمایت از آسیب دیدگان حادثه پلاسکو و سوانح سوختگی خواهد شد.