برف بارید و ما فراموش شدیم

مردم روستاهای محروم استان کردستان در حالی فصل زمستان را پشت سر میگذارند که بارش برف راههای ارتباطی آنها را با روستاها و نزدیکترین شهرهای اطراف مسدود کرده است. رفت و آمد به روستاها دشوار است و برای رسیدن به این مناطق باید جادهای خاکی و پوشیده از برف و یخ را پشت سر گذاشت. روستاهای باغان و بلکر و منطقه کوماسی در کنار ۲۰۰ روستای دیگر از جمله مناطق محرومی است که کمبود امکانات و خدماترسانی دولتی زندگی مردم را با مشکلاتی روبرو کرده است. روستای بلکر، در ۸۵ کیلومتری مریوان واقع شده است و بیش از ۳۵ خانوار در این روستا زندگی میکنند. شغل بیشتر مردان روستا دامداری است و زنان نیز به خانهداری و مراقبت از فرزندان مشغول هستند.تعدادی از خانوادههای روستا، فصل زمستان به مناطقی که امکانات بیشتری دارد مهاجرت میکنند و به این شیوه ییلاق و قشلاق دارند. کودکان روستا با عبور از کوچههای پوشیده از برف و خاکی خود را به مدرسه میرسانند. برفروبی و تامین آب آشامیدنی از دیگر وظایف مردان روستا در فصل زمستان است. این روستاها و منطقه کوماسی از گازکشی محروم هستند و برای تامین گرما و سوخت لازم برای پخت غذا، از کپسول گاز و سایر سوختهای در دسترس استفاده میکنند.نبود دسترسی به آنتن تلفن همراه و آب آشامیدنی سالم در کنار فاضلاب روستا مشکلات این مردم را دوچندان کرده است. باغان، بلکر و کوماسی از خدمات بهداشتی نیز محروم هستند و این مساله سلامت و بهداشت مردم را در معرض خطر قرار میدهد. مردم مناطق محروم با همه محرومیتها، زمستان را با امید و همدلی در کنار یکدیگر پشت سر میگذارند.
۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۱
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