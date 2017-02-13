برترین تصاویر جهان ۲۵ بهمن ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون لیگ برتر انگلیس، آتش بازی در چین ، جشنواره سالانه ونیز، نمایشگاه برف و یخ بلاروس و کوه آتشفشانی سینابونگ در اندونزی خواهید دید.

یکی از طرفداران تیم فوتبال «برنلی» در مسابقه این تیم مقابل تیم چلسی در لنکشایر انگلیس (Reuters) آتش بازی در جشنواره سالانه فانوس استان هنان چین (Reuters) قایقرانی در کارناول سالانه ونیز ایتالیا (Reuters) حصار مرزی مقدونیه و یونان برای جلوگیری از ورود مهاجران (EPA) آب بازی کودکان زیر آبشار مصنوعی در برزیل (Reuters) پسری در حال بازدید از نمایشگاه یخ و برف در مینسک بلاروس (AFP ) ماهیگیری تفریحی در شمال اسکاتلند (Getty) عکاسی از کوه آتشفشانی سینابونگ در اندونزی (Getty) مسابقات اسکی سوئیس (Getty) تلاش مردم برای نجات نهنگ های گیر افتاده در ساحل نیوزلند (Reuters)