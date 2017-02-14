برترین عکس های خبری سال گذشته

در این بخش برگزیدگان مسابقه عکس خبری ۲۰۱۶ که از بین ۸۰۴۰۸ عکس انتخاب شدهاند را خواهید دید.
ترور سفیر روسیه در ترکیه: برنده جایزه اول مسابقه عکس خبری ۲۰۱۷ (AP)
انفجار خودروی بمب گذاری شده در موصل عراق (AP)
نجات مهاجران از دریای مدیترانه (AP)
عکاسی از یکی از زندان های پر جمعیت در فیلیپین (AFP)
پوششی از پروانه ها کف جنگلی در مکزیک (EPA)
پلیس فیلیپین صحنه قتل را بررسی میکند. (AP)
یک پاندا در مرکز پژوهشی «سیچوان» چین (National Geographic)
یک لاکپشت در سواحل قناری، گرفتار تور ماهیگیران شده است. (EPA)
زندگی روزمره: یک آرایشگاه قدیمی در هاوانا کوبا (/The New York Times)
قدم زدن یک پلنگ وحشی در منطقه محافظت شده حیوانات در بمبئی هند (EPA)
اعتراض زن آمریکایی به خشونت پلیس در «لوئیزیانا» (Reuters)
مسابقات شطرنج در جمهوری چک (AP)
سقوط عجیب سوارکار در طول مسابقه اسب سواری لیورپول (Guardian)
پسر عراقی با جسد پدرش به بیمارستان صحرایی موصل منتقل می شود. (The New York Times)
کشتار وحشیانه کرگدن برای به دست آوردن عاج در آفریقای جنوبی ( National Geographic Magazine)
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