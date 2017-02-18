صدای تیشه ، آوای زندگی

غلامعلی پیاده متولد دی ماه ۱۳۲۲، در شهرضا اصفهان به دنیا آمد. وی از ۱۳ سالگی کنار پدرش به سنگ تراشی و کوه بری مشغول شد و حالا بیش از ۶۰ سال است که به همین کار پرداخته است. پیاده سختی سنگ و مشقت حجاری را با عشق و علاقه و اعتقادی که به برکت رزق این کار دارد، تحمل می کند. او معتقد است برای حجاری باید عشق داشت مثل فرهاد کوه کن که با اراده آهنی و یک پشتکار قوی بی ستون را در دل کوه تراشید.

تیشه، کلنگ، گٌوِه، دیلم، قلم، چکش، تیشه چاق، پاس و پانچورت، ابزار های کارش غلامعلی است.

در زمان قدیم هر کس که به رحمت خدا می رفت تصویری از شغلش روی سنگ مزارش می تراشیدند. مثلا اگر خیاط بود قیچی، اگر بافنده بود نخ و سوزن، اگرپیرایش گر بود قیچی و آینه و اگر انسان با تقوایی بود مهر و تسبیح برایش می تراشیدند اما امروز فقط عکس شخص را روی سنگ نقش می کنند.

استاد غلامعلی پیاده از آخرین هنرمندان این رشته هنری در شهرضا است. از آثار هنری او می توان به منبر سنگی، هاونگ و سنگ آب اشاره کرد. هنر حجاری در شهرضا رو به فراموشی است که نیاز به حمایت و توجه بیشتر دارد.