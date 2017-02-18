برترین تصاویر جهان در ۳۰ بهمن ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات عملیات انتحاری در پاکستان، جشن روز کودک در بنگلادش، اعتراض جوانان فرانسوی و جشنواره بهاره در ویتنام خواهید دید.

جشن روز کودک در نمایشگاه کتاب بنگلادش (EPA) انفجار انتحاری در یک زیارتگاه معروف در جنوب پاکستان دست کم ۷۵ کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. (Getty) عکاسی از آسمان و کهکشان راه شیری در طبیعت مجارستان (EPA) تظاهرات جوانان در اعتراض به سوء استفاده های پلیس فرانسه (AP) رقص میان آتش همزمان با جشنواره بهاره در ویتنام (Getty) اثر هنری ساخته شده از فولاد در نمایشگاه بین المللی هنر کارلسروهه (EPA) نقاشی با پودر رنگ در جشنواره سنتی هند (EPA) قدم زدن هنگام غروب آفتاب در بلکپول انگلیس (Guardian) مردی با کاریکاتوری از نیمار، مسی و سوارز در خیابانی بارسلونا قدم می زند. (AP) برگزاری یک مهمانی باستانی با قدمت بیست هزار ساله در چین (Reuters) دانش آموزان پاکستانی برای قربانیان عملیات انتحاری دعا می‌کنند. (AP) اعتراض مردم فلسطین کنار دیوار حائل (Reuters)