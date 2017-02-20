برترین تصاویر جهان در ۲ اسفند ۹۵

تصاویر امروز را با کنفرانس بین المللی دفاع در امارات آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از سقوط هواپیما در آمریکا، ماهیگیری زنان محلی درهند و خط مقدم نبرد با داعش در موصل خواهید دید.

آتش بازی و نمایش هوایی در طول کنفرانس بین المللی دفاع امارات متحده عربی (AP)

سقوط هواپیمای کوچک و اصابت آن به یک خودرو در نیوجرسی آمریکا (Reuters)

مسابقه قهرمانی جهان بیاتلون در اتریش (EPA)

تجمع مردم نیویورک در حمایت از مسلمانان (Yahoo)

ماهیگیری زنان محلی از تالابی در هند (Reuters)

شلیک موشک در خط مقدم نبرد با داعش در موصل (Reuters)

حادثه رانندگی در طول مسابقات اتومبیل رانی نسکار آمریکا (Getty)

تولید ماهی خشک شده در مناطق روستایی حومه بمبئی هند (Reuters)

هلیکوپتر حامل مواد غذایی در مناطق محروم سودان (Reuters)

پرتاب موشک به فضا در فلوریدا آمریکا (Reuters)

مردم هائیتی با ماسک زرافه در رژه مراسم سنتی شرکت کردند. (Reuters)

اجرای هنرمندان در مراسم افتتاحیه بازی های زمستانی آسیا در ژاپن (Reuters)