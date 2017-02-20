نظرات
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بیکاری رکود وبدنبال ان فقر کمر جوانان را شکست اینها همه به پای نظام نوشته می شود به فکر باشید .. 18 سال درس وحال بیکاری ونداری والدین را هم نگران وشرمنده کرده است مسئولین از خواب غفلت بیدار شوند.
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این واقعا اشتباهه که کارگر ساختمانی را که نه بیمه داره نه حق خاصی شاغل حساب کنند، هزار نفر میشناسم در 12 ماه سال پنج الی شیش ماه کار میکنن نه بیمه ای نه هیچی ،تازه اگه شانس بیاره وپارتی وآشنا داشته باشه.
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همانگونه که مستحضرهستید رهبری عزیزمان(مدظله العالی ) ، اصلی ترین دغدغه ایشان فرهنگی است که این دغدغه مهم اگربه خوبی هدایت نشود گریبانگیر مسائل اقتصادی و نیروی انسانی کشورمی شود.
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