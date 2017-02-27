برترین تصاویر جهان ۹ اسفند ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون برگزاری مراسم اسکار ۲۰۱۷، جشنواره بین المللی ریگا در لتونی، جریان اعتراضی مردم فلسطین و خورشید گرفتگی در آمریکای جنوبی خواهید دید.

پرتاب سنگ در جریان اعتراضی مردم فلسطین (Reuters) کارناوال در طول جشنواره بین المللی ریگا در لتونی (AP) فیلم «لالالند» به عنوان بهترین فیلم اسکار معرفی شد اما به فاصله چند دقیقه این رأی تغییر کرد و «مهتاب» بهترین فیلم اسکار هشتاد و نهم شد. (Reuters) شادی مهاجران آفریقایی هنگام رسیدن به ساحل ایتالیا (AP) نظامی عراقی داخل یک ساختمان در موصل را بررسی می‌کند. (AFP) مسابقات قهرمانی پرش اسکی نوردیک در فنلاند (AFP) بازی کودک کنار ساحل «سان سالوادور» (AFP) تصویر ثبت شده از خورشید گرفتگی در سائوپائولو برزیل (AP) داماد در انتظار آغاز مراسم گروهی ازدواج در هند (Reuters) برگزاری بازی های «تنت پگینگ» در پاکستان؛ این بازی تشابه زیادی به ورزش چوگان دارد. (AP) تصادف اتومبیل ها در جریان مسابقات نسکار فلوریدا آمریکا (AP) عکاسی از خورشید گرفتگی در آرژانتین (AFP) مرد اوکراینی سیبیل خود را به رنگ پرچم کشورش در آورده است. (AP)