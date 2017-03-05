آینده مبهم فرزندان سیستان

روستای گله بچه در دهستان قرقری شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. در سالهای اخیر وضعیت مردم این روستا به دلیل خشکسالی و به طبع آن بیکاری اهالی روستا به حدی بحرانی شده که اکثر آن ها خانه و کاشانه خود را رها و به مناطق دیگر مهاجرت کرده اند، منطقه روز به روز در حال خالی شدن از سکنه است و اهالی روستا مجبور به ترک دیار شده اند و عده دیگری هم که به علت ناتوانی مالی قادر به مهاجرت نبودند با شرایط سختی در روستا روزگار می گذرانند. اغلب فرزندان کوچک و بزرگ این روستا به دلیل مشکلات عدیده امکان تحصیل ندارند و با وجود علاقه به درس خواندن، یا سواد ندارند و یا پس از گذراندن چند کلاس مجبور به ترک تحصیل شده اند. با وجود همه این مسائل، آینده مبهم و نه چندان خوشی در انتظار کودکان و جوانان این روستاست که علاوه بر نیازهای ساده زندگی از نعمت تحصیل هم محروم هستند.