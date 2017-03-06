برترین تصاویر جهان در ۱۶ اسفند ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات فرار مردم عراق از داعش، کنگره ملی خلق چین در پکن، مسابقه سورتمه رانی در آلاسکا، اعتراض مردم پاریس به فساد در فرانسه خواهید دید.

پلیس هلندی در حال اقامه نماز در مسجد «آل کبیر» آمستردام (AP) فرار مردم موصل عراق از مواضع گروه تروریستی داعش (Reuters) دوازدهمین کنگره ملی خلق چین در پکن (Reuters) رقابت های سورتمه رانی در ایالت آلاسکا آمریکا (Reuters) اتومبیل صدر اعظم هند از میان هواداران او عبور می‌کند. (AP) سایه شترها روی تپه های شنی مراکش (AP) مردم پاریس با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری با کوبیدن ظرف‌ها به فساد در فرانسه اعتراض کردند. (AP) نجات کودک عراقی در موصل عراق (Reuters) مسابقات جهانی اسکیت سرعت در نروژ (Getty) رژه به مناسبت صدمین سالگرد روز پلیس در بلاروس (AP) ارتش خلق چین در محل برگزاری کنگره در پکن چین (EPA)