برترین تصاویر جهان ۲۵ اسفند ۹۵

تصاویر این بخش را با آتش سوزی طبیعی در شیلی آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از جشنواره رنگ در هند، انفجار خودرو در سومالی و تجمع مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خواهید دید.

آتش سوزی مهار نشدنی در شیلی به مناطق مسکونی نزدیک شده است. (Reuters)

جشنواره رنگ در بمبئی هند (EPA)

شنای دولفین‌ها در آب های ساحلی ماداگاسکار (NATIONAL GEOGRAPHIC)‌

منجمد شدن فواره در سرمای نیویورک آمریکا (Getty )

عکاسی در طبیعت «وایتلی بی» انگلیس (PA)

تصویری از آواره های عراقی در موصل (Reuters)

شهروند سومالی بر اثر انفجار خودرو در موگادیشو مجروح شده است. (AP)

تلاش برای خاموش کردن آتش سوزی طبیعی در شیلی ادامه دارد. (Reuters)

فروشنده صدف برای جذب مشتری، لباس و ماسک شخصیت قدیمی تئاتر را به تن کرده است. (Reuters)

تجمع مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در لندن (AP)

مبارزه فیل ها در جشنواره ملی تایلند (Reuters)‌

جشنواره رنگ در بنگلور هند (EPA)