کارگاه پخت شیرینی سنتی‎

هر ساله پیش از شروع عید بازار خرید شیرینی عید هم داغ میشود. از گذشته تا به امروز قزوین یکی از مراکز عمده تولید شیرینی سنتی در کشور بوده و تنوع شیرینی در این خطه ناشی از آداب و فرهنگ غذایی مردم این سرزمین است. مردمانی خوش ذوق و هنرمند که با شیرینی های بی همتایشان در سراسر ایران شهرتی بهم زده اند. در گذشته بیش از ۳۰ مدل شیرینی سنتی در قزوین پخت میشد که گذر ایام برخی ازین اقلام را به دست فراموشی سپرده است.

از جمله‌ این شیرینی‌های خوشمزه و وسوسه‌انگیز می‌توان به باقلوای لوزی، باقلوای پیچ یا گل رز، شیرینی پادرازی، نان نخودی قزوین (شیرینی نخودی)، نان چرخی، نان برنجی (شیرنی برنجی)، نان بادامی قزوین (شیرینی بادامی)، شیرینی اتابکی (شیرینی ولیعهدی)، نان قندی (شیرینی قندی)، نان نازک (نازک پسته‌ای) و قاق اشاره کرد.