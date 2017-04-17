محسن رضایی
۲۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۷

گفتگوی روحانیون شیعه با توریستهای خارجی در مسجد شیخ لطف الله

اصفهان یکی از شهرهای شناخته شده جهان برای توریستها محسوب می شود که تعداد زیادی از گردشگران بصورت روزانه به آن سفر میکنند پاسخ به سوالات و شبهات این گردشگران خارجی و معرفی اسلام از جمله کارهایی است که میتواند در اصلاح چهره نادرستی که رسانه های معاند از ایران و اسلام ساخته است موثر باشد. در همین راستا تعدادی از روحانیون زبان دان اصفهانی با استقرار در مسجد شیخ لطف اللهبه این سوالات پاسخ میگویند. توضیع بروشور نامه رهبری به ۶ زبان و برپایی نمایشگاه از جمله کارهای دیگری است که این روحانیون برای مخاطبان توریست در نظر گرفته اند.

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