گوزن های قرمز ایرانی

پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا با مساحتی افزون بر یک هزار و ۷۶ هکتار در حد فاصل بین بخش لوندویل و بخش مرکزی شهرستان مرزی بندر آستارا واقع شده و از جنوب به شهر لوندویل، از شمال به شهر مرزی آستارا، از شرق به دریای خزر و از غرب به جاده آستارا -لوندویل منتهی می شود. این مجموعه از سال ۱۳۵۴ تحت مدیریت سازمان محیط زیست به عنوان یکی از مناطق ارزشمند زیست محیطی در آمده است. در حال حاضر ۱۲ راس مرال که از بزرگترین گوزن های بومی ایران است و تعداد زیادی خرگوش در سایت محصور شده پارک طبیعت گردی و گردشگری پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا نگهداری می شوند که ۶ راس از این مرال ها نر و ۶ راس دیگر آن ماده است.