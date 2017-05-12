کرمانشاه؛ کلانشهری با جاذبه های طبیعی و تاریخی

کرمانشاه‌ یکی‌ از شهرهای‌ باستانی‌ ایران‌ است‌ و گفته‌ می‌شود که‌ آن‌ را طهمورث‌ دیوبند، پادشاه‌ افسانه‌ای ‌پیشدادیان‌ بنا نهاده و برخی‌ نیز بنای‌ آن‌ را به‌ بهرام‌ پادشاه‌ ساسانی‌ نسبت‌ می‌دهند. این استان از شمال به استان کردستان از جنوب به استان های لرستان و ایلام از شرق به استان همدان از غرب با کشور عراق هم جوار است. کرمانشاه منطقه ای نیمه کوهستانی است و سلسله جبال زاگرس بخش عمده این استان را پوشانده.

در استان کرمانشاه هزاران اثر باستانی و جاذبه گردشگری وجود دارد. کرمانشاه با آثار گران‌بهای باستانی، جام جهان‌نمای فرهنگ و تاریخ ایران است. از میان ۴۵۰۰ اثر دیدنی موجود در کرمانشاه، ۷۳۶ اثر آن به ثبت ملی رسیده است.

کرمانشـاه هشتمین کلانشهر رسمی کشور از نظر وسعت شهری و نهمین شهر پرجمعیت کشور است و یکی از مسافرپذیرترین شهرهای کشور. طاقبستان و بیستون و بازار سنتی بیشترین بازدید را به خود اختصاص میدهند.