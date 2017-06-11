۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۳
آیین های سنتی و کهن ماه رمضان قدمتی در تلاقی با مکان بااصالتی همچون بازارهای سنتی، جلوه های بدیعی می آفرینند. ماه رمضان که از راه میرسد ظاهر مساله نیمه تعطیل شدن بازار است. خصوصا در ایامی که رمضان با روزهای بلند بهار همزمانشده است. شرایط وقتی سختتر میشود که جغرافیای محل زندگی یک «بازاری» رشت باشد با هوای شرجی و گرمش. اما بازاریان رشت از محلات قدیمی مانند ساغریسازان، استادسرا، چله خانه، زرجوب، خواهرامام، آفخرا تا بازار قدیمی رشت که بزرگترین بازار روباز ایران است در این شرایط هم بیوقفه مشغول فعالیت هستند و ساعتی بعد از سحر کرکرههای را بالا میدهند تا هزاران ساکن این شهر و گردشگران پرتعداد از تهیه مایحتاج روزانه محروم نشوند. بسیاری از آنها افطار ساده خود را هم در محل کسب شان میخورند و ساعتی بعد راهی منزل میشوند.
نظر شما