آئین زیارت پیر داغی روستای کیوی

با آغاز فصل گرما مردمان روستای کیوی و روستاهای اطراف آن در نزدیکی شهرستان ورزقان، مراسم آئینی زیارتی را در دهه اول فصل تابستان بر بالای کوهی که "پیرداغی" مینامندش برگزار می کنند. آنها یک روز قبل از روز تعیین شده توسط بزرگان روستا، برای زیارت به همراه تمامی اعضای خانواده خود در دامنه کوه چادر می زنند و شب را در آنجا سپری می کنند. پس از طلوع آفتاب، زن، مرد، پیر و جوان و خردسال به سمت قله کوه در ارتفاع ۲۰۰۰ متری حرکت می کنند. آنها پس از طی مسیر دشوار، دور تا دور مزار پیر در اتاق کوچک آن جمع شده فاتحه خوانده و شمع روشن می کنند. عده ای نیز با پخش شیرینی نذر خود را ادا می کنند. چوپانان روستا برای سلامتی و پربرکت بودن گوسفندان خود، گله را دور مزار پیر می گردانند. مردم پس از زیارت به چادرهای خود بازگشته و گوسفندی را قربانی می کنند. به عقیده آنها این مراسم همه اهالی روستا و حتی روستائیانی که به شهرها مهاجرت کرده اند را در این دو روز دورهم جمع کرده و همدیگر را می بینند. روستای کیوی در ۶۰ کیلومتری شمال تبریز در مسیر ورزقان قرار دارد.