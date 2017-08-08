روز خبرنگار در حقیقت یادآور اراده عظیم مردان وزنانی است که برای بازگویی حقایق، پرچم اطلاع رسانی را بردوش گرفته و چراغ راه جامعه خویش گشته اند. سال هاست که خبرنگاران، عکاس ها و تصویربرداران اخبار، حوادث و وقایع را بازگو می کنند، بی آنکه خود جایی در این اخبار داشته باشند. هفدهم مرداد ماه از آن جهت به عنوان روز خبرنگار در تقویم نام گذاری شده که لحظه های تاریخی و به یاد ماندنی با قلم و دوربین آنان برای ماندن در تاریخ ثبت و ضبط می شود. این گزارش حاوی تصاویری از برخی فعالین و شهدای عرصه خبر و اطلاع رسانی است تا ادای دین کوچکی باشد به این تصویرسازان بی‌تصویر.