فرش هایی از جنس تلاش

محمد جواد فخری در سال ۱۳۸۶ شرکت فرشبافی خود را با یک دستگاه بافندگی قدیمی و مبلغی ناچیز در حومه آران و بیدگل راه اندازی کرد. بعد از مدتی با توسعه کارگاه، تعداد دستگاه ها به ۴ عدد افزایش یافت و ۴۰ کارگر با آن ها مشغول به کار بودند، اما در حال حاضر این تعداد به ۱۰ کارگر کاهش یافته است. او تاکنون از وام های بانکی استفاده نکرده اما از کسادی بازار، افزایش قیمت الیاف و مالیالت سنگین ناراضی است. فخری با اشاره به گرانی قیمت دستگاه های خارجی، توسعه کار خود را در گرو حمایت های دولتی می داند و می گوید: تولید ما به مرور زمان کاهش می یابد که یکی از دلایل آن کار با دستگاه های قدیمی است، اما با حمایت های دولتی و دریافت وام می توانیم دستگاه های جدید خریداری کنیم و کارگران بیشتری را در این کارگاه مشغول به کار کنیم.

این شرکت در ابتدا فرش های ۱۰۰ درصد اکریلیک ۴۴۰ شانه و ۵۰۰ شانه ۵ رنگ را در طرح های مختلف تولید می کرد، اما هم اکنون با گسترش فعالیت خود فرش تکسیما طرح «۷۰۰ راه» را به محصولات خود اضافه کرده است. محمد جواد فخری فرزند شهید دفاع مقدس «محمد حسین فخری» است و مهم ترین دغدغه امروز او، بیکاری کارگران شرکت فرش بافی است، با ابن حال با ایمان و تلاش در مسیر تولید و اشتغال به فعالیت خود ادامه می دهد.