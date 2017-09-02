حال زار دریاچه های مازندران

در روزهای گرم تابستان بسر می بریم. کاهش شدید باران و افزایش دمای هوا روز به روز بر وسعت خشکی ها می افزاید و شاهد بروز خشکی در دریاچه ها و آب بندان های مختلف هستیم.

در ۹ کیلومتری بهشهر (مازندران) در میان جنگل های دهکده التپه، آثار زیبا و با ابهتی به چشم می خورد که مربوط به بقایای باغ تاریخی عباس آباد بهشهر در دوره شاه عباس کبیر است. این مجموعه در زمان آبادی از مشهورترین باغ های صفوی بوده که بناهای مختلف آن با توجه به موقعیت استثنائی آن که از یک طرف به دریا و از طرف دیگر به جنگل دید دارد و این ویژگی آن را به یک مجموعه بی نظیر تبدیل کرده است.

این دریاچه که یک دریاچه دستساز و مصنوعی بوده که در طول سال با پر آب و کم آب شدن امکان استفاده و اتراق در آن فراهم می شده است. اما این روزها حال و روز خوشی ندارد و دچار خشکی بی سابقه شده است.