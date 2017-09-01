یادگاران منا

عید قربان از مهمترین اعیاد تمام مسلمانان است و مناسک حج در این روز در اوج عظمت قرار دارد، اما عید قربان ۲ سال پیش به یکی از تلخترین خاطرات تمام مسلمانان جهان تبدیل شد؛ روزی که با بیکفایتی آل سعود انبوهی از زائران در مسیر زیارت در سرزمین منا دچار حادثه شدند و چند هزار نفر از مسلمانان به دلیل فشردگی زیاد جمعیت، گرمای بیشازحد هوا و نبود آب، با لبانی تشنه و در لباس پاک زیارت بهسوی پروردگار شتافتند. در بین این زائران، ۴۶۵ نفر از هموطنانمان نیز حضور داشتند که با عنوان «شهدای منا» شناخته میشوند.
به مناسبت دومین سالگرد هجری این فاجعه، با خانواده بعضی از این شهدا دیدار کردیم. خانواده این عزیزان همچنان به دنبال احقاق حقوقی چون مشخص شدن عامل و مقصر اصلی حادثه و عذرخواهی رسمی عربستان سعودی هستند، امری که تا امروز محقق نشده است. آنچه در ادامه میبینید، گزیدهای از تصاویر پدر، مادر، همسر و فرزندان این شهداست.
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