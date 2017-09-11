دو روز پس از سیل لنگرود

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱
دو روز از بارش شدید باران و جاری شدن سیل در بعضی از مناطق شرق گیلان گذشته؛باران تابستانی اما ویرانگری که از اولین ساعات جمعه هفدهم شهریور آغاز شد و بیوقفه بارید و ساکنان دو روستای «دیوشل» و «تالش محله» لنگرود که بیشترین صدمه را از این سیل دیدند، با مشکلات زیادی روبهرو کرد. امروز بعد از گذشت دو روز از این حادثه، ساکنان این مناطق همچنان در تکاپو برای آواربرداری از ویرانههای خانههای خود هستند. آب آشامیدنی این دو روستا قطع است و ساکنان،همچنان چشمانتظار کمکهای بیشتری از سوی مسوولین به سر میبرند.
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