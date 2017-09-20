زخم های سفید کهنه

روزهای آخر فصل گرما در حال اتمام است. امسال مناطق آذربایجان شرقی و غربی همانند بسیاری از نقاط کشور، یکی از گرمترین تابستان ها را پشت سر گذاشتند. با اینکه مجالی تا آمدن پاییز باقی نمانده، هنوز ساحل دریاچه گرمتر از سایر مناطق است. دریاچه ارومیه در حال تبخیر است. نمکهای سفید عمیق ترین بخشهای دریاچه در شمال آن همچون زخمهایی که از پوست خود بیرون زده باشد، از سطح آب بیرون آمده است. بندر رحمانلو واقع در جنوب دریاچه سالهاست خشک شده و جزایر دریاچه در آن بخش کاملا به خشکی متصل شده اند. بندر شرفخانه در شمال شرق دریاچه، کیلومترها با اندک آب باقیمانده دریاچه فاصله گرفته است. ساحل باری کاملا خشک شده و تنها اندکی آب در گورچین قلعه و سواحل کاظم داشی در شمال غرب دریاچه و اطراف پل میانگذر شهید کلانتری باقی مانده است. این در حالی است که میلیونها مترمکعب آب سیلاب اردیبهشت ماه شهرهای آذربایجان شرقی و غربی به درون دریاچه ریخت ولی بازهم درد چندین ساله خشکسالی این دریاچه مهم درمان نشد و نیازمند توجه ویژه برای احیای این زیست بوم مهم در کشور و جهان است.