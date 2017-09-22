آیین علم بندان در بیرجند

۳۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳
«علم» از مهمترین و اصیل ترین علائم عزاداری است. در این مراسم ابتدا مجلس روضه خوانی در داخل حسینیه هیئت برگزار می شود و بعد از آن تعدادی از سادات به همراه علمها در حالی که چاووشی می خوانند به داخل حسینیه می روند و علم را می بندند ودیگران نوحه خوانی می کنند.پس از بستن علم یکی از سادات آن را برداشته و دور حسینیه می چرخاند و سپس در اطراف علم سینه می زنند که به آن حسن - حسینی گفته می شود و در پایان علمها را در جای ویژه نصب می کنند.در بیرجند این مراسم از هیئت فاطمی و ابوالفضلی شروع می شود و با راه افتادن علم دور کوچه ها به هیئت محبان الزهراء و مراسم حسن حسین خاتمه پیدا می کند.
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