تکیه داری در گرگان

دوباره محرم فرا رسید و همه جای شهر به ویژه محلات قدیمی گرگان حال هوای دیگری دارند یکی از رسومات اصلی گرگانی ها تکیه بندی و تکیه داری است. در محله های قدیمی گرگان همانند پاسرو، نعلبندان، دربنو، سرپیر و سبزه مشهد تکیه هایی با پیشینه چند صد ساله وجود دارد. یکی از کهن ترین تکیه ها «پیر تکیه» است که محل تجمع بزرگان و پیرمرد های اعضای محل بوده. تکیه داری نسل به نسل به فرزندان منتقل میشود و پسر ها وارث تکیه پدر میشوند مسئولیت تکیه عزاداری به عهده آنهاست.

چند روز قبل از رسیدن ماه محرم اعضای محل و جوان ها شروع به تمیز کردن تکیه ها میکنند. آب جارو و سیاه پوشی انجام میدهند خود را آماده عزاداری امام حسین (ع) میکنند. با شروع ماه محرم تکیه ها عزاداری میکنند و شام نذری میدهند. بعد از صرف شام بزرگان فامیل و محل در تکایا میمانند منتظر رسیدن هیئت های عزاداری می شوند. بر اساس این سنت هیئت ها وارد محلات میشوند و عزاداری میکنند و به محلات دیگر میروند. برخی از این تکایا به مرور زمان نیاز به تعمیر و بازسازی دارند.