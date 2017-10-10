شیره انگور تحفه اراک

انگور مهمترین محصول روستای هزاوه در شهرستان اراک است. هر سال در اواخر تابستان و اوایل پاییز فصل چیدن انگور، تهیه شیره انگور و باسلوق است. پس از جمع آوری انگور آنها را در حوض بلند و عمیقی می ریزند که زیر آن مجرایی برای تخلیه آب انگور گذاشته شده. بعد از ریختن نوعی خاک محلی که از کوههای اطراف تهیه می کنند (برای ته نشین کردن املاح و بالا بردن کیفیت مزه و زلالی شیره) با چکمه های مخصوص روی انگورها میروند و آب آنها را از قسمت پایین جمع آوری کرده در تشت هایی روی کوره می گذارند تا غلیظ شود و در نهایت از شیره به دست آمده برای تهیه شربت و باسلوق نیز استفاده می شود/