خشک شدن یک هزار و ۲۰۰ رشته قنات و کاهش آبدهی ۶۳.۶ درصدی قنات‌ها در سه دهه اخیر موجب شد که روستاییان با مشکلات تامین آب شرب و کشاورزی مواجه شوند و با توجه به اینکه کم آبی مهاجرت روستائیان را به شهرها افزایش داده است.

نزدیک به ۴۵۰ روستای خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی می شود، هر چند آب برای مصرف غذایی آنان کافی نیست ولی با این وجود روستاییان زندگی خود را می گذرانند. روستای منطقه گردشگری زیبای چنشت با حدود ۵۰۰ خانوار شنبه ها و چهارشنبه ها آبرسانی می شود، با این وجود مردم این روستا همچنان دچار کمبود شدید آب هستند. هر چند روستاهای دیگر کم کم به خاطر خشکسالی و کمبود آب خالی از سکنه شده اند ولی مردم روستا برای بازگشت و ماند در روستا منتظر جرعه ای آب می باشند. انتقال آب از دریای عمان یکی از راه های خروج استان از خشکسالی است.