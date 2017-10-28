رنگ در رنگ

دختران ترکمن از سنین کودکی در کنار مادران خود پای دار های قالی مینشینند و نظاره گر دستان هنرمند و پینه زده مادران خودند. قالی بافی یکی از هنرهای اصیل زنان و دختران ترکمن است. روستای محروم قلعه جیق که در نوار مرزی گمیشان قرار دارد، دارای ۱۲۰۰ نفر جمعیت است. زنان و دختران این روستا به خاطر مشکلات اقتصادی و اینکه مردان آنها برای پیدا کردن کار به شهرهای بزرگ رفته اند و یا اگر در روستا مانده اند شغلی ندارند، قادر به امرار معاش خانواده نیستند. همین امر باعث جذب شدن زنان و دختران به سمت قالیبافی می شود. معضل دیگر دختران این روستا، ازدواج های زود هنگام آنها برای کم شدن بار اقتصادی خانواده است.