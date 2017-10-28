راحله تامی حصاری
۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۶

راحله حصاری

رنگ در رنگ

دختران ترکمن از سنین کودکی در کنار مادران خود پای دار های قالی مینشینند و نظاره گر دستان هنرمند و پینه زده مادران خودند. قالی بافی یکی از هنرهای اصیل زنان و دختران ترکمن است. روستای محروم قلعه جیق که در نوار مرزی گمیشان قرار دارد، دارای ۱۲۰۰ نفر جمعیت است. زنان و دختران این روستا به خاطر مشکلات اقتصادی و اینکه مردان آنها برای پیدا کردن کار به شهرهای بزرگ رفته اند و یا اگر در روستا مانده اند شغلی ندارند، قادر به امرار معاش خانواده نیستند. همین امر باعث جذب شدن زنان و دختران به سمت قالیبافی می شود. معضل دیگر دختران این روستا، ازدواج های زود هنگام آنها برای کم شدن بار اقتصادی خانواده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha