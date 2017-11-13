خسارات زلزله در روستای خانم آباد روانسر

در پی زلزله ای که شامگاه یکشنبه در مناطق غرب کشور روی داد روستای خانم آباد بخش مرکزی شهرستان روانسر در استان کرمانشاه خساراتی را متحمل شد. در این روستا که ۳۰ خانوار در آن زندگی می کنند ۱۵ خانه آن به صورت کامل تخریب و دیگر خانه های نیز شامل خساراتی شده که قابل سکونت نیست. این روستا به صورت کامل از آب آشامیدنی محروم است و نفت و گازوئیل مورد نیاز آنها که برای وسایل گرمایشی استفاده می کردند در زیر آوار از بین رفته است. خانواده های این روستا نیازمند امداد رسانی و کمک های غذایی و دارویی است چادر هایی برای اسکان هستند.