سید سعیدرضا رضوی ارمکی
۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۹

مهدی حسین نژادی

طبیعت پاییزی گردنه حیران آستارا

روستا و گردنه کوهستانی حیران شهرستان مرزی آستارا در استان گیلان  بی شک از زیباترین مناطق سرسبز و کوهستانی به شمار می رود . در این روستا و گردشگری کوهستانی  و گردشگر پذیر  کشور که با ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار مساحت در ۳۰ کیلومتری شهرستان مرزی بندر آستارا  قرار دارد، چشم انداز های زیبای کوهستانی  خودنمایی کرده و منطقه نمونه گردشگری حیران  نیز در این منطقه  استقرار دارد که از طرف شرق به دریای خزر و شهر مرزی آستارا، از طرف غرب و جنوب به جنگل زیبای فندقلو و قله سبلان و از شمال نیز به شهرهای مرزی کشور جمهوری آذربایجان  مشرف است.

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