طبیعت پاییزی گردنه حیران آستارا

روستا و گردنه کوهستانی حیران شهرستان مرزی آستارا در استان گیلان بی شک از زیباترین مناطق سرسبز و کوهستانی به شمار می رود . در این روستا و گردشگری کوهستانی و گردشگر پذیر کشور که با ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار مساحت در ۳۰ کیلومتری شهرستان مرزی بندر آستارا قرار دارد، چشم انداز های زیبای کوهستانی خودنمایی کرده و منطقه نمونه گردشگری حیران نیز در این منطقه استقرار دارد که از طرف شرق به دریای خزر و شهر مرزی آستارا، از طرف غرب و جنوب به جنگل زیبای فندقلو و قله سبلان و از شمال نیز به شهرهای مرزی کشور جمهوری آذربایجان مشرف است.