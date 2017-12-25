دانش آموزان دبستان وحدت روستای گلدره در بخشر هلیلان استان ایلام در سرمای سخت زمستان در کانکس درس می خوانند. ۲۰ دانش آموز در مقطع ابتدایی در ۲ کلاس زیر نظر ۲ معلم مشغول تحصیل هستند. معلمانی که کیلومترها راه را در جاده های خاکی می پیمایند تا علم و دانش را برای این دانش آموزان محروم ارمغان بیاورند. با این حال به دلیل نبود دبیرستان، کودکان روستای گلدره و روستاهای اطراف امکان ادامه تحصیل ندارند.

وضعیت مدرسه کانکسی وحدت از نظر سرمایش و گرمایش در شرایط بسیار بدی است. همچنین سرویس بهداشتی مدرسه وضعیت نامناسبی دارد که بهداشت دانش آموزان را با خطر مواجه می کند.

این کودکان برای ادامه تحصیل باید به کرمانشاه یا به شهرستانهای سرابله و چرداول ایلام بروند که دوری مسافت و نبود جاده مناسب در کنار فقر اقتصادی و فرهنگی مانع ادامه تحصیل آنان شده است. در تمامی روستاهای منطقه تنها یک فرد با تحصیلات دیپلم وجود دارد و مابقی یا بیسوادند یا در بهترین حالت تا ششم ابتدایی درس خوانده اند.